Honor MagicBook вышел на процессоре AMD Ryzen 5

Некоторое время назад мы активно обсуждали тот факт, что крупные производители ноутбуков будут использовать в своих новинках процессоры от компании AMD. Однако в это мало кто верил, так как на самом деле дальше разговоров ничего не ушло. Теперь же ситуация должна измениться, так как компания Huawei официально представила ноутбуки Honor MagicBook на процессоре AMD Ryzen 5, который не только выдает безумную мощность, но и при этом стоит недорого, что должно положительным образом сказаться на конечной стоимости самого ноутбука. Будем следить за ситуацией и расскажем все детали относительно того, что будет происходить на рынке ноутбуков в ближайшее время. Пока что Honor MagicBook выглядит очень классным решением с хорошей ценой.