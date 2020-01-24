Обзор новых Honor MagicBook AMD. Умные часы Honor MagicWatch 2

2020-01-24, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Honor MagicBook AMD; [221]
Бренд Honor, являющийся частью компании Huawei, первоначально был нацелен на выпуск лишь бюджетных смартфонов, но со временем не только перешел на флагманские решения, но и значительно расширил линейку интеллектуальных продуктов, создав свою собственную экосистему. Очередным тому примером являются ноутбуки Honor MagicBook14 и Pro, а также смарт часы Honor MagicWatch 2, которые компания представила в Москве.

Ноутбуки Honor MagicBook

Ноутбуки Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook Pro оснащены экранами c диагоналями 14 и 16,1 дюйма и разрешением FullHD. За счет переноса камеры на клавиатуру (активируется нажатием специальной клавиши) удалось значительно уменьшить рамки вокруг дисплея. Материалом корпуса выступил алюминиевый сплав, благодаря которому удалось добиться снижения толщины (15,9 мм и 16,9 мм) и веса (1,38 кг и 1,7 кг). Грани и логотип на крышке ноутбука обработаны на алмазном станке и сияют кристально-голубым цветом.

К счастью, компактные габариты оказались не в ущерб автономности, и внутри каждого установлена батарея емкостью 56 Втч, которой хватит на 10 часов работы. Входящее же в комплект зарядное устройство 65 Вт с разъёмом USB Type-C и технологией Honor SuperCharge позволяет быстро восполнить энергию аккумулятора (50% менее чем за 30 минут). Самое приятное, что от этого же адаптера можно заряжать и телефон.

В устройствах установлены процессоры AMD Ryzen 5 3500U и 3550H соответственно, дискретная видеокарта Radeon Vega 8, двухканальной RAM DDR4 8 ГБ и встроенный накопитель SSD NVMe PCIe на 256 или 512 ГБ. Обновлённая система охлаждения усиливает воздушный поток, повышая эффективность теплоотвода, и при этом работает практически бесшумно.

Для защиты конфиденциальности данных в кнопку включения встроен сканер отпечатков пальцев. Для подключения внешних накопителей и дополнительной периферии устройства оснащены портами USB Type-C и USB Type-A и поддерживают Bluetooth 5.0, а для подключения внешнего монитора имеется HDMI-разъем. Еще одна «фишка» ноутбуков - технология мгновенной передачи данных Honor Magic-Link 2.0, которая позволяет транслировать экран смартфона на ноутбук в режиме Multi-Screen, быстро передавать файлы и редактировать их всего одним касанием. Кроме того, у смартфона и ноутбука возникает единый буфер обмена для более комфортной и оперативной работы над текстовыми файлами

В России ноутбуки будут доступны в цвете космический серый. Рекомендованная розничная цена на Honor MagicBook 14 составит 44 990 рублей (256 ГБ) и 49 990 рублей (512 ГБ), а Honor MagicBook Pro обойдется в 59 990 рублей (512 ГБ). Дополнительный бонус – возможность без ограничений вернуть ноутбук в течение 30 дней без объяснения причин.

Часы Honor MagicWatch 2

Умные часы Honor MagicWatch 2 представлены в двух версиях: с диаметром циферблата 46 мм или 42 мм. Гаджеты выполнены из авиационной нержавеющей стали 361L. Старшая модель комплектуются либо ремешками из итальянской кожи, либо гипоаллергенного фторэластомера, младшая отличается более элегантным дизайном и оснащена металлическим браслетом с миланским плетением.

За выполнение вычислений отвечает собственный энергоэффективный процессор Kirin A1, который получил выделенные модули Bluetooth-связи и фонового отслеживания физиологических параметров организма. Модель с диагональю циферблата 46 мм оснащена сенсорным AMOLED-дисплеем с диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454x454 точек. Их вес составляет 41 грамм, что позволяет с комфортом носить их в течение всего дня, при этом, не ограничиваясь автономностью: часы могут работать без подзарядки до двух недель в стандартном сценарии использования.

Функция голосовых звонков дает возможность разговаривать с помощью часов, находясь на удалении от смартфона. Встроенный накопитель на 4 ГБ позволяет сохранять в памяти до 500 музыкальных треков: теперь можно не брать на пробежку телефон, не расставаясь, при этом, с музыкой. Часы поддерживают сразу две навигационные системы: GPS и GLONASS, поэтому с высокой точностью определяют координаты для мониторинга активностей. Защита от пыли и воды позволяет использовать часы как в душе, так и бассейне.

Гаджет наверняка придется по вкусу любителям спорта: часы поддерживают 15 видов фитнес-тренировок, включая бег, езду на велосипеде, плаванье и триатлон, как в помещениях, так и на свежем воздухе. 13 тренировочных программ для бега позволяют эффективно повышать результаты пользователям с самыми различными физическими данными и целями тренировок. Присутствует круглосуточный мониторинг сердечного ритма TruSeen 3.5, анализ сна TruSleep 2.0, мониторинг уровня стресса TruRelax и прочие. За свой функционал часы удостоены награды Best of CES 2020».

Модель Honor MagicWatch 2 с диаметром 46 мм будет представлена в двух цветах: угольный чёрный и льняной коричневый по цене 12 990 рублей. 42-миллиметровая модель появится в продаже позднее.

Автор: Артем Костенко

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