Honor MagicPad 3 Pro первым получит Snapdragon 8 Elite Gen 5

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что компания Honor выпустит флагманский планшет Honor MagicPad 3 Pro уже в следующем месяце. Утверждается, что новинка станет первым планшетом на базе топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Устройству также приписывают наличие 13,3-дюймового IPS-дисплей с очень высокой кадровой частотой и батареи ёмкостью более 10000 мАч.

Напомним, что в июле была выпущена базовая модель HONOR MagicPad 3, которая получила 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 750, 13,3-дюймовый LCD-экран с разрешением 3200:2136 точек, кадровой частотой 165 Гц и яркостью 1000 нит, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 12450 мАч, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 13 Мп (автофокус) и 2 Мп (макро), селфи-камеру разрешением 9 Мп и цельнометаллический корпус толщиной 5,79 мм.