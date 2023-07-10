Honor MagicPad засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования планшета Honor MagicPad, официальный релиз которого запланирован на 12 июля. Бенчмарк подтвердил наличие производительной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888, предустановленной ОС Android 13, а также вариантов на 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. Первый набрал в Geekbench 6 1267 и 3558 баллов в однопоточном и многопоточном испытаниях соответственно. Второй выдал результат в 1118 и 3585 баллов в Geekbench 5.

По предварительным данным, планшет также оснастят 13-дюймовым экраном с разрешением 2,8K, кадровой частотой 144 Гц и сертификацией IMAX, а также поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт.
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