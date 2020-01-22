Honor MagicWatch 2 Limited Edition выглядит стильно

В последнее время умные часы перестали быть чем-то удивительным, ведь буквально у каждого второго пользователя есть такое устройство и оно отлично справляется с поставленными задачами. Однако сейчас такого рода устройства стали еще и аксессуаром для большинства потенциальных покупателей. И специально для них были выпущены часы Honor MagicWatch 2 Limited Edition, которые являются лимитированной серией. Часы выполнены в уникальном дизайне, они достаточно ярко смотрятся и сразу привлекают внимание. Конечно, основные функции продукта остались нетронутыми и пользователь все равно получает те же возможности, что и владелец обычной версии, но у этого варианта более интересный дизайн и оформление. Стоимость пока что в секрете.