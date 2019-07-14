Honor Smart Screen готовят к релизу

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Huawei, а точнее ее дочерний бренд, планирует запустить свою собственную линейку умных телевизоров. Теперь же в документации компании обнаружили названия Honor Smart Screen и Honor Vision, которые, вероятно, являются названиями именно умных телевизоров, которые будут представлены в обозримом будущем. Вопрос только в том, какие будут преимущества у новой техники. Ведь есть новинка будет просто дешевле или красивее, то пользователи вряд ли перейдут на сторону данного бренда, ведь за лидерами рынка телевизоров стоит продвинутая экосистема и понятный интерфейс. Люди не перестанут покупать LG, Sony или Samsung только из-за нового дизайна Huawei.