Honor Tablet GT Pro получит аккумулятор на 10050 мАч

Компания Honor опубликовала новые подробности о планшете Honor Tablet GT Pro, который будет представлен уже 16 октября. Итак, аппарат оснастят мощной 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 c тактовой частотой до 3 ГГц и графическим адаптером Adreno 735, батареей ёмкостью 10050 мАч, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки, 12,3-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления изображения 144 Гц, разрешением 3000:1920 пикселей (формат 3K), пиковой яркостью 1600 нит и частотой ШИМ-регулирования яркости 4320 Гц, восемью динамиками с поддержкой пространственного звука и конфигурациями на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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