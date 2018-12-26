Honor V20 официально анонсировали

Сегодня компания Huawei представила свой новый смартфон Honor V20, который, как и ожидалось, получил отверстие в дисплее. Информация о продукте некоторое время циркулировала в сети и мы ожидали, что китайский бренд действительно выпустит что-то подобное в продажу. Оказалось, наше предчувствие оказалось верным — уже совсем скоро вы сможете купить довольно интересный продукт, который отличается от потенциальных конкурентов по целому ряду параметров. Конечно, мы напишем более детальный разбор этого устройства, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это действительно очень крутой продукт и он опережает рынок на несколько лет. Вот вам и китайская компания, которую пять лет назад мало кто знал. Теперь именно она диктует правила игры всем остальным.