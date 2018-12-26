Honor V20 появился в AnTuTu

На просторах интернета появилась новость о том, что новый смартфон Honor V20, который китайская компания Huawei пока что не анонсировала, набирает слишком мало баллов в синтетическом тесте AnTuTu. Конечно, новость очень странная, ведь как можно оценивать продукт в разрезе производительности в синтетике, если продукт еще не вышел в свет даже в формате анонса. Однако, в сети появились фотографии, на которых продукт набрал 310 тысяч баллов и это шикарный показатель по нынешним меркам. Теперь осталось дождаться официального релиза продукта и можно будет оценить его реальную производительность в играх и программах. Синтетические тесты уже давно не дают реальную картину, которая может как-то повлиять на выбор потенциального покупателя. Лучше сразу тестировать в играх.