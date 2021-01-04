Honor V40 представят 18 января

В декабре сообщалось, что Honor отложила релиз своего нового флагманского телефона Honor V40 на январь 2021 года. Немного позже специалисты из Китая заявили, что Honor V40 будет выпущен 12 января, но, как оказалось, эта информация была неофициальной, а лишь слитыми данными. Вскоре производитель сменил свои планы — устройство перенесли, но без указания точной даты. Однако свежая информация показывает, что его запуск всё же официально запланировали — сейчас предполагается, что Honor V40 может дебютировать 18 января. К сожалению, источники, приближенные к Huawei, сообщают, что и этот релиз могут перенести, так как устройство теперь является не частью Huawei, а значит, производитель хочет использовать Android в качестве основной ОС.