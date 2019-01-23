Honor View 20 официально анонсировали

Официально представлен совершенно новый смартфон под названием Honor View 20, который является флагманом китайской компании и готов удивлять вас не только своими характеристиками, но и производительностью начинки. Главная особенность продукта в том, что у него имеется отверстие в дисплее — оно используется для установки фронтальной камеры. Это позволило существенно уменьшить рамки вокруг дисплея и сделать смартфон более компактным. Кроме того, здесь используется интересная система камер, которая работает в паре с искусственным интеллектом и умеет снимать действительно невероятные изображения. Думаю, китайская компания идет по правильном пути и вскоре сможет обогнать даже яблочную компанию по уровню инноваций.