Honor View 20 получит возможности камеры Huawei Mate 20 Pro

Компания Huawei продолжает раскрывать особенности смартфона Honor V20 (Honor View 20), полноценный анонс которого состоится 26 декабря. Согласно новому постеру, аппарат сможет записывать видео с частотой 960 кадров в секунду. Данная функция была эксклюзивной фишкой флагманских смартфонов Mate 20 и Mate 20 Pro, а затем появилась в прошлогоднем Mate 10 Pro.

Напомним, что Honor View 20 оснащается тройной тыльной камерой с главным модулем на 48 Мп, 25 Мп фронтальной камерой, расположенной в крошечном круглом вырезе, топовым процессором Kirin 980, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой технологии Link Turbo, быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.