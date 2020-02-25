Honor View 30 Pro теперь на глобальном рынке но без сервисов Google

Китайская компания Huawei представила на глобальном рынке смартфон Honor View 30 Pro.

На глобальном рынке смартфона Honor View 30 Pro изменилась название, но характеристики остались прежними: 6.57 дюймовый IPS дисплей, вырез для двойной селфи-камеры на 32 Мп + 8 Мп. Внутри также установлен фирменный процессор Kirin 990 в паре 8 ГБ ОЗУ 128/256 ГБ ПЗУ, но без поддержки сети пятого поколения.

За автономность также отвечает аккумулятор ёмкостью на 4100 мАч. Смартфон также получил тройную основную камеру на 40 Мп + 8 Мп + 12 Мп.

Сервисов Google здесь тоже нет, вместо этого магазин приложений Huawei AppGallery и виртуальный помощник Huawei Assistant.

Смартфон Honor View 30 Pro появится в продаже с 3 марта с ценником 520 евро.