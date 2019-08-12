Honor Vision тонкий телевизор

Девайс будет работать на Harmony OS – фирменной ОС Huawei, построенной на микроядре по типу Fuchsia OS. В сочетании с фирменным чипсетом Honghu 818 (2 ядра Cortex-A73 + 2 ядра Cortex-A53 + четырехъядерный графический ускоритель Mali-G51), по словам производителя, обеспечивают высокий уровень быстродействия, а NPU-чип Hi3516DV300 с выдвижной камерой (снимает в Full HD, отгибается на 10 градусов для подбора нужного ракурса) позволит использовать панель для видеозвонков и даже одновременной передачи изображения с дрона. Реализована технология Magic Link (дублирование экрана), позволяющая стримить игры в 1080р@60fps с экрана смартфона, использовать смартфон в качестве клавиатуры или пульта дистанционного управления, а технология Huawei Share позволит передавать файлы (например, фотографии) непосредственно с телевизора. Кроме того, Harmony OS на Honor Vision позволит взаимодействовать с устройствами умного дома.Производитель называет его «умным экраном», который, благодаря своим параметрам и дизайну, станет отличным дополнением в любой части дома или офиса. Honor Vision получил 55’’ UHD-дисплей с углом обзора 178 градусов, яркостью 400 нит, цветопередачей 87% NTSC и показателем 94% полезной площади лицевой панели. Продолжая тему дизайна, устройство имеет толщину 6,9 мм в самой тонкой точке, при этом реализован скругленный ark-дизайн цельнометаллической рамки вокруг экрана. В нижней части экрана есть пульсирующая полоска LED, функциональность которой будет развиваться вместе с ПО телевизора.О стоимости модели пока неизвестно.