Honor X10 Pro получит быструю зарядку

Достаточно долго пользователи спорили о том, стоит ли ставить в смартфон беспроводную зарядку и все в таком духе. Вскоре все пришли к выводу, что это, конечно, достаточно приятный бонус, который действительно позволяет наслаждаться работой гаджета без использования дополнительных зарядок и проводов. Вы просто приходите домой, кладете смартфон на зарядку и утром забираете его уже в полностью готовом к работе состоянии. При этом Honor X10 Pro получит не простую зарядку, а более мощный вариант с мощностью 20 Вт. Этого с головой хватит, чтобы быстро зарядить гаджет без подключения кабеля. Пока что о самом смартфоне известно крайне мало, зато вот про его характеристики зарядки и дизайн есть абсолютно все, что только нужно пользователю.