Honor X30 Max и X30i появятся 28 октября

На следующей неделе Honor представит два новых устройства - Honor X30 Max и Honor X30i. Их дизайн был раскрыт компанией на Weibo, когда она подтвердила запуск 28 октября в 14:30 по местному времени. Эти телефоны будут выпущены как раз к массовому празднику покупок в Китае 11 ноября.

Honor X30i уже просочился в сеть, он будет работать на чипсете Dimensity 810, будет оснащен 6,7-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD + и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт - ничего экстраординарного или неожиданного для среднего уровня. Honor X30 Max - на первый взгляд похож на Honor X10 Max , интересно, действительно ли компания собирается повторно представить тот же телефон с двумя камерами и обновленным чипсетом, или это что-то вроде хитрого плана от компании. Сообщается, что новое устройство будет оснащено 7,09-дюймовым экраном Full HD +, набором микросхем Dimensity 900 и большим объемом памяти - до 256 ГБ.
Комментарии и отзывы Honor X30 Max
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