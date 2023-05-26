Honor X50 получит батарею на 5700 мАч

В базе данных китайского сертификационного ведомства TENAA появились некоторые сведения о смартфоне Honor X50, который еще не был представлен официально. Регулятор подтвердил наличие 4-нанометровой 8-ядерной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 c тактовой частотой до 2,2 ГГц, 8, 12 или 16 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Источники также сообщают, что смартфон оснастят 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2652:1200 пикселей, подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5700 мАч и корпусом толщиной 7,98 мм. Ориентировочная цена Honor X50 составляет всего 140 долларов.