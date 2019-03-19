Honor анонсировал смартфон среднего уровня 10i с тройной камерой

Состоялся анонс нового смартфона Honor 10i с тройной камерой, 4 Гбайт ОЗУ аккумулятором на 3400 мА.ч и чипом Kirin 710. Гаджет получил 6,21 дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 точек. Основная камера выполнена в виде тройного блока. В верхней части дисплея предусмотрен каплевидный вырез, в которой располагается селфи-камера с 32-мегапиксельным сенсором. В качестве ОС выступает Android 9.0 (Pie) с надстройкой EMUI 9.0. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE и модуль NFC. О стоимости устройства пока не сообщается.