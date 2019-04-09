Honor готовит MagicBook 2019

Компания Honor, которая является дочерней компанией Huawei, планирует в этом году выпустить в свет свой новый ноутбук под названием MagicBook 2019. Это довольно неплохое решение для тех пользователей, которые предпочитают работать на ОС Windows и не хотят переходить на яблочную технику. Стоит понимать, что новый MagicBook 2019 даже не в топовой комплектации обойдется вам в приличную сумму денег. Предыдущие ноутбуки компании оказались крайне дорогими и некоторые модели даже дороже, чем MacBook в средней комплектации. Будем надеяться, что дочерняя компания покажет более доступное решение и можно будет купить классный ноутбук за нормальные деньги. Сейчас говорить о стоимости мы пока что не можем, слухов слишком много и они разные.