Honor и Moschino выпустят Honor 20 Moschino Edition

В этом году Honor заключил партнерские отношения с итальянским домом моды Moschino для выпуска специального издания Honor View 20. Новое устройство Moschino будет поставляться с предустановленным пользовательским интерфейсом Moschino-themes и со специально разработанным чехлом для телефона. Но для того, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами партнерства, Honor 20 Moschino Edition также будет иметь измененный дизайн задней части, который был задуман модным домом. Модель выставят на прилавках фирменных магазинов Moschino и будут демонстрировать во время различных недель моды.

Различий в техническом оснащение Honor 20 Moschino Edition от стандартного Honor 20 не будет. Смартфоны серии Honor 20 станут более доступным вариантом Huawei P30 и P30 Pro, а в модельном ряду Honor 20 займет место выше, чем Honor V20. Последний в свою очередь станет дешевле. По слухам Honor 20 будет стоить около $445, а Honor 20 Pro — $550.