Honor открыла предзаказы на Magic6 Ultimate

Судя по информации от официальных источников, уже через неделю компания Honor выпустит свой новый флагманский смартфон Magic6 Ultimate, который получит дизайн, сильно схожий со смартфонами Magic6 и Magic6 Pro. Более того, в Китае компания даже запустила предварительную продажу, чтобы примерно понимать ажиотаж вокруг новинки, и если верить источникам из Азии, спрос очень высокий — пользователи ждут релиза и уже готовы покупать новинку, хотя характеристики ещё не представлены. Да, хотя релиз смартфона состоится уже совсем скоро, а предварительный заказ официально уже запустили, компания Honor по-прежнему держит характеристики устройства в секрете, что довольно странно, потому что крупные инсайдеры давно слили все характеристики в интернет.

С другой стороны, производитель заявил, что смартфон будет доступен в цветах Ink Rock Black и Sky Purple — в любом случае у гаджета будет отделка из кожи (вероятно, экологической). Более того, хотя характеристики никто не представил, в качестве бонуса за предварительное бронирование пользователь получит браслет Honor Band 7 (NFC-версию) и мелкие бонусы, но нужно понимать, что продажи стартуют пока что только в Китае и многие этих бонусов не получат. Ещё известно, что смартфон Honor Magic6 Ultimate будет доступен с памятью 512 ГБ или 1 ТБ, у него будет камера на 180 Мп и множество других приятных бонусов. Всё это выглядит достаточно интересно, но стоимость ещё никто не знает, а это всё же важный момент.