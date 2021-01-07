Honor представила 75-дюймовый Smart Screen X1

Компания Honor выпустил тизер-постер, который показывает, что Honor выпустит ряд продуктов на платформе Honor Smart Life.

На плакате показан ряд новых продуктов, которые будут выпущены в ближайшее время, включая 75-дюймовый экран Honor Smart Screen X1, умные часы Honor Watch GS Pro. Другие новинки включают в себя блокнот, приборный пистолет, умную чашку для воды и электрическую зубную щетку.

По сравнению с предыдущими моделями серии Honor Smart Screen X1, этот 75-дюймовый экран Honor Smart Screen X1 больше по размеру, а также более эстетичный дизайн и улучшенные интеллектуальные функции. Honor Smart Screen X1 оснащен интеллектуальным чипом Honghu, имеет 92% широкой цветовой гаммы DCI-P3, дисплей 4K сверхвысокой четкости 3840 × 2160 пикселей, а также оснащен мощными динамиками 4x10 Вт.

75-дюймовый экран Honor Smart Screen X1 будет доступен 15 января 2021 года.