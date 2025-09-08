Honor представила доступный смартфон Play10

Honor представила новый бюджетный смартфон под названием Honor Play10 — в отличие от других моделей линейки, включая вышедший месяц назад Play10C, эта новинка поддерживает только 4G и работает на облегчённой версии Android Go. Устройство построено на процессоре Helio G81 и выпускается в двух вариантах памяти — 3/64 ГБ и 4/128 ГБ. Конечно, 4 ГБ оперативной памяти — это минимум, и мы уже видели смартфоны с таким объёмом, работающие на полноценном Android (например, тот же Play10C). Тем не менее, это всё же шаг вперёд по сравнению с Play9A на Helio G36. При этом хранилище можно расширить картами microSD объёмом до 1 терабайта. Смартфон оснащён экраном диагональю 6,74 дюйма — это LCD-панель с разрешением 720x1600 пикселей.

Спереди в каплевидном вырезе установлена фронтальная камера на 5 Мп, а сзади основная камера на 13 Мп, обе поддерживают запись видео в 1080p. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, но зарядка ограничена портом USB Type-C 2.0 с мощностью всего 10 Вт. Смартфон получил базовую защиту корпуса по стандарту IP52, кроме слота для microSD гаджет также сохранил и разъём 3,5 мм для наушников, а также встроенный FM-радиоприёмник. На корпусе есть сканер отпечатков пальцев, но поддержки NFC нет. Из беспроводных модулей доступны Wi-Fi 5 (ac) и Bluetooth 5.1. Стоимость Honor Play10 пока не названа, но, скорее всего, аппарат будет предлагаться бесплатно в рамках контрактных предложений операторов в развивающихся странах мира.
