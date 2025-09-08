Honor представила доступный смартфон Play10

Спереди в каплевидном вырезе установлена фронтальная камера на 5 Мп, а сзади основная камера на 13 Мп, обе поддерживают запись видео в 1080p. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, но зарядка ограничена портом USB Type-C 2.0 с мощностью всего 10 Вт. Смартфон получил базовую защиту корпуса по стандарту IP52, кроме слота для microSD гаджет также сохранил и разъём 3,5 мм для наушников, а также встроенный FM-радиоприёмник. На корпусе есть сканер отпечатков пальцев, но поддержки NFC нет. Из беспроводных модулей доступны Wi-Fi 5 (ac) и Bluetooth 5.1. Стоимость Honor Play10 пока не названа, но, скорее всего, аппарат будет предлагаться бесплатно в рамках контрактных предложений операторов в развивающихся странах мира.