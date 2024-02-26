Honor представила глобальную версию Magic 6 Pro

Сегодня в рамках презентации MWC 2023 компания Honor официально представила глобальную версию смартфона Magic 6 Pro — совсем скоро устройство поступит в продажу в Европе и не только. Стоит отметить, что смартфон Honor Magic 6 Pro работает на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 3 с 12 гигабайтами оперативной памяти и оснащён накопителем UFS 4.0 на 512 ГБ. Кроме того, устройство оснастили батареей на 5 600 мАч — это углеродно-кремниевый аккумулятор второго поколения с более высокой плотностью хранения энергии, чем у обычных литиевые батарей, и он может работать даже при экстремальных температурах.

Важно отметить, что смартфон можно заряжать с помощью быстрой проводной зарядки мощностью до 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью до 66 Вт. Интересно, что Honor Magic 6 Pro работает под управлением прошивки MagicOS 8.0, которая основана на Android 14. И, естественно, Honor интегрировала искусственный интеллект в свои сервисы — речь про Magic Capsule и Magic Portal. Более того, Honor Magic 6 Pro также получил поддержку искусственного интеллекта на базе большой языковой модели LlaMA 2 — за счёт этого смартфон может отвечать на вопросы пользователя без необходимости подключаться к сети интернет или отправлять данные в облако. Для многих пользователей это на самом деле важный момент, потому что не всегда хочется отдавать свою информацию сторонним компаниям. Стоимость пока что не сообщается, но есть мнение, что это будет недорогой гаджет на фоне других флагманов.
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