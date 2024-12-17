Honor представила новый планшет Pad V9

На тыльной панели планшета установлена камера на 13 Мп, а фронтальная камера имеет разрешение в 8 Мп. И, конечно, данное устройство работает под управлением фирменной прошивки MagicOS 9.0 на базе Android 15. Гаджет выглядит достаточно привлекательно, у него аккуратная система камер на тыльной панели, тонкие рамки вокруг дисплея и цвета корпуса подобраны очень правильно. Конечно, пока что говорить о стоимости новинки рано, потому что продавать её будут исключительно на территории Китая начиная с 24 декабря, но есть большая вероятность того, что производитель в конечном итоге всё же выпустит устройство в продажу и на международные рынки, потому что смартфоны компании уже продаются в Европе и пользуются весьма неплохим спросом среди местных покупателей.