Honor представила новый планшет Pad V9

Вместе с новым игровым смартфоном Honor GT компания Honor сегодня официально представила и свой новый Android-планшет под названием Honor Pad V9. Это устройство с 11,5-дюймовым экраном, мобильным процессором Dimensity 8350 от компании MediaTek, аккумулятором ёмкостью 10100 мАч с поддержкой 66-ваттной зарядки и совместимостью со стилусом данного бренда. Также планшет Honor Pad V9 оснащён 11,5-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 2800x1840 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Примечательно, что новое устройство также предлагает аудиосистему из восьми динамиков с поддержкой Spatial Audio, Hi-Res Audio и DTS:X, что на самом деле для планшетов большая редкость даже во флагманском сегменте.

На тыльной панели планшета установлена камера на 13 Мп, а фронтальная камера имеет разрешение в 8 Мп. И, конечно, данное устройство работает под управлением фирменной прошивки MagicOS 9.0 на базе Android 15. Гаджет выглядит достаточно привлекательно, у него аккуратная система камер на тыльной панели, тонкие рамки вокруг дисплея и цвета корпуса подобраны очень правильно. Конечно, пока что говорить о стоимости новинки рано, потому что продавать её будут исключительно на территории Китая начиная с 24 декабря, но есть большая вероятность того, что производитель в конечном итоге всё же выпустит устройство в продажу и на международные рынки, потому что смартфоны компании уже продаются в Европе и пользуются весьма неплохим спросом среди местных покупателей.