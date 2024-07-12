Honor представила планшет MagicPad 2

Сегодня китайская компания Honor официально представила сразу два новых планшета на базе Android. И начать стоит с модели MagicPad 2 с 12,3-дюймовым OLED-экраном и процессором флагманского уровня Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Да, данный планшет перешёл на OLED-панель, что является значительным улучшением по сравнению с LCD-экраном у его предшественника MagicPad 13. Данная 10-битная панель поддерживает частоту обновления до 144 Гц, разрешение 3000x1920 пикселей при плотности в 290 ppi и пиковую яркость в 1600 нит. Более того, компания Honor заявила, что частота ШИМ составляет 4320 Гц, что является абсолютным рекордом для планшетных компьютеров, плюс эта панель сертифицирована TUV Rheinland — гаджет получил сертификат о защите глаз от мерцания и синего света.

При этом новейший планшет имеет толщину всего в 5,8 мм, то есть у него гораздо меньшие габариты по сравнению с первым MagicPad, но Honor смогла каким-то чудом сохранить аккумулятор ёмкостью 10050 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Компания также оставила основную камеру на 13 Мп и фронтальную камеру на 9 Мп. Поставляется планшет MagicPad 2 фирменной прошивкой MagicOS 8.0 на базе операционной системы Android 14 и, естественно, гаджет получил множество ИИ-функций, которые в определённом смысле даже полезны. Также компания сообщила, что функции многозадачности были заметно улучшены, добавлена поддержка распознавания рукописных формул, почерка, геометрических фигур и идентификации объектов.
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