Honor представила планшет Pad 9 Pro

Сегодня в рамках фирменного мероприятия компания Honor официально представила миру свой новый планшет под названием Pad 9 Pro, который является улучшенной версией модели Pad 9 с более ярким и быстрым экраном. Да, данный планшет оснащён оснащен 12,1-дюймовым LCD-экраном с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2560x1600 пикселей, что является крайне качественным дисплеем даже по современным меркам. При этом стоит отметить, что Honor предлагает Pad 9 Pro с двумя разными экранами — один стандартный с LCD-матрицей, а другой поставляется с покрытием, которое напоминает бумагу и защищает от синего света и мерцания глаза пользователя. Крайне полезная штука для тех, кто очень много работает с планшетом, читает или пишет.

Примечательно, что по сравнению с предшественником у Pad 9 Pro более тонкие рамки, но ёмкость аккумуляторной батареи увеличилась почти на 20% до 10050 мАч. За основу производительности устройства взят процессор MediaTek неназванной модели, он дополнен 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Работает планшет на базе фирменной прошивки MagicOS 8.0, которая в свою очередь базируется на операционной системе Android 14. Кроме того, новый Honor Pad 9 Pro поддерживает стилус Honor Magic Pen 3 и внешнюю клавиатуру, а стоит устройство 300 долларов. Учитывая, что гаджет не флагманского уровня, характеристики у него просто отличные, да и можно смело сказать, что новинка будет пользоваться популярностью на рынке.
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