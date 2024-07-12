Honor представила планшет Pad 9 Pro

Примечательно, что по сравнению с предшественником у Pad 9 Pro более тонкие рамки, но ёмкость аккумуляторной батареи увеличилась почти на 20% до 10050 мАч. За основу производительности устройства взят процессор MediaTek неназванной модели, он дополнен 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Работает планшет на базе фирменной прошивки MagicOS 8.0, которая в свою очередь базируется на операционной системе Android 14. Кроме того, новый Honor Pad 9 Pro поддерживает стилус Honor Magic Pen 3 и внешнюю клавиатуру, а стоит устройство 300 долларов. Учитывая, что гаджет не флагманского уровня, характеристики у него просто отличные, да и можно смело сказать, что новинка будет пользоваться популярностью на рынке.