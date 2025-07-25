Honor представила планшет Pad X7

Honor довольно тихо и без лишнего шума в интернете представила новый планшет Pad X7 — не стоит его путать с моделью Tablet X7, которая была официально анонсирована в мае 2021 года. Новая версия Honor Pad X7 оснащена 8,7-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1340х800 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 625 нит. Под капотом установлен мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 680, до 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенного хранилища с возможностью расширения. За автономность устройства отвечает аккумулятор ёмкостью 7020 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, а также реверсивной зарядки по кабелю. Основная камера имеет разрешение 8 Мп, фронтальная — 5 Мп.

Планшет работает под управлением Android 15 и пока что устройство предлагается только в сером цвете. По заявлениям Honor, планшет прошёл 42 «жёстких теста на прочность», включая испытания на падения, удары, экстремальные условия эксплуатации, а также тесты на удар стальным шариком, устойчивость сенсорного экрана к многократным нажатиям и проверку на скручивание корпуса. Так что, теоретически, поцарапать гаджет будет проблематично. Вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти продаётся по специальной цене около 100 долларов, что в текущих условиях можно назвать вполне разумным предложением. Всё же далеко не всем нужен планшет с топовыми характеристиками — кому-то необходим недорогой гаджет для школы, путешествий или чтения новостей на диване. В этих сценариях новинка очень интересно выглядит.
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