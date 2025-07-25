Honor представила планшет Pad X7

Планшет работает под управлением Android 15 и пока что устройство предлагается только в сером цвете. По заявлениям Honor, планшет прошёл 42 «жёстких теста на прочность», включая испытания на падения, удары, экстремальные условия эксплуатации, а также тесты на удар стальным шариком, устойчивость сенсорного экрана к многократным нажатиям и проверку на скручивание корпуса. Так что, теоретически, поцарапать гаджет будет проблематично. Вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти продаётся по специальной цене около 100 долларов, что в текущих условиях можно назвать вполне разумным предложением. Всё же далеко не всем нужен планшет с топовыми характеристиками — кому-то необходим недорогой гаджет для школы, путешествий или чтения новостей на диване. В этих сценариях новинка очень интересно выглядит.