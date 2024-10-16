Honor представила планшет Tablet GT Pro

Сегодня китайская компания Honor официально представила миру свои смартфоны X60 и X60 Pro, плюс компания решила показать миру и совершенно новый планшет. Новинка под названием Honor Tablet GT Pro оснащена большим 12,3-дюймовым экраном, мобильным процессором Snapdragon 8s Gen 3 и массивным аккумулятором ёмкостью 10050 мАч с поддержкой зарядки мощностью 66 Вт. 12,3-дюймовый OLED-экран планшета имеет разрешение 1920х3000 пикселей и частоту обновления 144 Гц, также он достигает пиковой яркости 1600 нит и оснащён четырьмя динамиками с поддержкой IMAX Enhanced. Мобильный процессор флагманского уровня Snapdragon 8s Gen 3 работает в паре с оперативной памятью до 16 ГБ и встроенным хранилищем на 512 ГБ.

И, что довольно интересно, данный планшет также оборудован огромной испарительной камерой площадью 40000 мм2, что будет крайне полезно во время интенсивных игровых сессий. На программной стороне устройство работает на фирменной прошивке MagicOS 8.0 на базе Android 14. Стоит данный планшет 350 долларов, что делает его крайне доступным решением с достаточно высокой производительностью. Безусловно, компания стала использовать далеко не самый производительный процессор на рынке и он далеко находится от флагманского уровня, но его возможностей на самом деле предостаточно. Кроме того, стоит сказать, что если вы не играете в игры, то брать флагманский планшет в любом случае нет никакого смысла — вы не будете использовать и половины от его возможностей.
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