Honor представила планшет Tablet GT Pro

И, что довольно интересно, данный планшет также оборудован огромной испарительной камерой площадью 40000 мм2, что будет крайне полезно во время интенсивных игровых сессий. На программной стороне устройство работает на фирменной прошивке MagicOS 8.0 на базе Android 14. Стоит данный планшет 350 долларов, что делает его крайне доступным решением с достаточно высокой производительностью. Безусловно, компания стала использовать далеко не самый производительный процессор на рынке и он далеко находится от флагманского уровня, но его возможностей на самом деле предостаточно. Кроме того, стоит сказать, что если вы не играете в игры, то брать флагманский планшет в любом случае нет никакого смысла — вы не будете использовать и половины от его возможностей.