Honor представила уникальную технологию для фото

Компания Honor, производитель смартфонов из Китая, которая недавно стала независимым брендом, отделившись от Huawei, официально анонсировала разработанную ею интегрированную технологию компьютерной фотографии под названием Honor Image Engine. Эта технология может использоваться для многомерного и мультимодального сбора информации и основана на алгоритме компьютерной фотографии Honor, которая в свою очередь создана на основе искусственного интеллекта. Компания утверждает, что технология может создать впечатление, недоступное человеческому восприятию (верится в это с трудом). Компания заявляет, что в настоящее время разработка доступна для флагманского смартфона серии Honor Magic3, и что Honor Image Engine был интегрирован с чипсетом серии Snapdragon 888, что позволяет изображениям, снятым разными объективами, дополнять друг друга для улучшения качества изображения.

Благодаря этой технологии серия Honor Magic3 может одновременно делать два снимка с помощью основной камеры и сверхширокоугольного объектива, а затем изображение объединяется с помощью мощных вычислений. Полученное изображение с большим количеством пикселей заполнит детали центральной области, увеличивая резкость на 80 процентов и улучшая общее качество. А чтобы избежать резкого перехода после слияния двух кадров, существует интеллектуальный алгоритм сглаживания, который самостоятельно регулирует сглаженные области. Пока что реальных фото, правда, нет.
Комментарии и отзывы Honor Magic3
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