Honor раскрыла основные преимущества смартфона Magic V Flip 2

Honor готовится к скорому анонсу складного смартфона Magic V Flip 2 и подогревает интерес публики, хваля прочный дисплей с технологией UTG в китайских социальных сетях. Кроме того, компания опубликовала ещё один тизер, в котором подтвердила ёмкий аккумулятор и впечатляющие возможности быстрой зарядки. В посте кратко рассказывается о технологии UTG (Ultra Thin Glass — сверхтонкое стекло), применяемой в гибких OLED-экранах. Однако для индустрии это не новинка — одни из первых складных смартфонов Samsung уже использовали UTG. Чем именно дисплей Magic V Flip 2 отличается от предыдущих решений, из публикации Honor пока неясно, но, возможно, производитель как-то укрепил прочность данного стекла, так как на данный момент подобные покрытия можно повредить даже ногтем человека, не говоря уже о чём-то более серьёзном.

По заявлению компании, новый экран выдерживает 350000 циклов складывания, что соответствует примерно пяти годам обычной эксплуатации. При этом после теста глубина складки не превышала 50 мкм. Согласно вчерашней утечке, Magic V Flip 2 получит мощную камеру на 200 Мп в паре с модулем на 50 Мп, а также аккумулятор на внушительные 5500 мАч и проводную зарядку мощностью 80 Вт. Сегодняшний тизер подтвердил эти характеристики и добавил поддержку быстрой беспроводной зарядки на 50 Вт. Довольно интересное устройство на самом деле, вопрос только в стоимости — в последнее время складные флагманы продаются слишком уж дорого без весомых улучшений.