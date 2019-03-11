Honor выпустил недорогой 8-дюймовый планшет

Honor объявляет о выпуске Honor Tabs 5, нового планшета с дисплеем диагональю 8 дюймов и чипсетом Kirin 710. Гладкий дизайн с использованием металлических и пластиковых композиционных материалов, внешне похож на предыдущие модели Honor.

Honor Tab 5 использует 8 IPS IPS LCD экран с разрешением Full HD (1200 × 1920 px) с соотношением сторон 16:10. Используется стекло устойчивое к царапинам на передней и задней камерах с разрешением 8 мегапикселей. Задняя камера имеет автофокусировку, но у этой модели нет светодиодной вспышки. Звуковая система представляет собой стереопару динамиков, обеспечивающую звук Dolby Atmos сверху и снизу устройства.

Еще одним интересным моментом Honor Tab 5 является технология графического процессора Huawei Turbo 2.0. Устройство доступно в 2 версиях, включая 3 ГБ ОЗУ / 4 ГБ и 32 ГБ / 64 ГБ памяти. Новинка поддерживает microSD до 512 ГБ. Аккумулятор имеет емкость 5 100 мАч и поддерживает быструю зарядку 10 Вт. Стоимость новинки составит от 1100 юаней (около 164$).