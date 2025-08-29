Honor выпустила складной Magic V5 в Европе

Сегодня компания Honor начала глобальные продажи своего нового складного смартфона Magic V5 — устройство уже доступно в ряде европейских стран. В Европе цена стартует с 1999 евро, а в Великобритании — с 1699 фунтов. При этом в разных регионах действуют акции ранних продаж — покупатели могут получить скидки, планшеты, наушники, а также бесплатную замену экрана в течение первых 12 месяцев в случае повреждения. Magic V5 предлагается в четырёх цветах — Ivory White (белый), Black (чёрный), Dawn Gold (золотой) и Reddish Brown (красно-коричневый). До этого модель уже вышла в Китае, а затем получила «тихие» локальные релизы в Болгарии, Румынии и Малайзии. Теперь же смартфон официально выходит на международный рынок.

Устройство оснащено 7,95-дюймовым гибким OLED-экраном внутри и 6,43-дюймовым дисплеем снаружи. Оба экрана поддерживают частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость до 5000 нит. В основе лежит процессор Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Основная камера включает три модуля — 50 Мп (широкоугольный сенсор), 50 Мп (ультраширокий) и 64 Мп (телеобъектив). За автономность отвечает аккумулятор на 5820 мАч с поддержкой 66-ваттной быстрой зарядки и 50-ваттной беспроводной зарядки. Характеристики выглядят достаточно впечатляюще, но при этом стоимость смартфона многим показалась слишком уж высокой. Далеко не все могут позволить себе смартфон за 2000 долларов, тем более складной — они всё же уступают обычным по надёжности.