Honor выпустила складной Magic V5 в Европе

Сегодня компания Honor начала глобальные продажи своего нового складного смартфона Magic V5 — устройство уже доступно в ряде европейских стран. В Европе цена стартует с 1999 евро, а в Великобритании — с 1699 фунтов. При этом в разных регионах действуют акции ранних продаж — покупатели могут получить скидки, планшеты, наушники, а также бесплатную замену экрана в течение первых 12 месяцев в случае повреждения. Magic V5 предлагается в четырёх цветах — Ivory White (белый), Black (чёрный), Dawn Gold (золотой) и Reddish Brown (красно-коричневый). До этого модель уже вышла в Китае, а затем получила «тихие» локальные релизы в Болгарии, Румынии и Малайзии. Теперь же смартфон официально выходит на международный рынок.

Устройство оснащено 7,95-дюймовым гибким OLED-экраном внутри и 6,43-дюймовым дисплеем снаружи. Оба экрана поддерживают частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость до 5000 нит. В основе лежит процессор Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Основная камера включает три модуля — 50 Мп (широкоугольный сенсор), 50 Мп (ультраширокий) и 64 Мп (телеобъектив). За автономность отвечает аккумулятор на 5820 мАч с поддержкой 66-ваттной быстрой зарядки и 50-ваттной беспроводной зарядки. Характеристики выглядят достаточно впечатляюще, но при этом стоимость смартфона многим показалась слишком уж высокой. Далеко не все могут позволить себе смартфон за 2000 долларов, тем более складной — они всё же уступают обычным по надёжности.
Huawei Pura80 Ultra возглавил рейтинг AnTuTu…
Французская лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования флагманского смартфона Huawei Pura80…
Realme P4 Pro 5G оценили в 285 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью P4 Pro 5G, которая основана на 4-нанометровой од…
Nothing Phone (3) появился в продаже …
Компания Nothing выпустила в продажу смартфон Phone (3), который стоит в Европе 800 и 900 евро за версии …
iQOO 15 Ultra получит перископную камеру…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о флагманском смартфоне iQOO 1…
Результаты тестов Google Pixel 10 Pro XL слили в сеть…
Всего через два дня Google официально покажет линейку Pixel 10 вместе с новым процессором Tensor G5. Это …
HONOR X70 5G появился в продаже …
Компания HONOR выпустила в продажу на домашний китайский рынок смартфон X70 5G, который оценен от 195 дол…
Realme NARZO 80 Lite с АКБ на 6300 мАч оценен в $85…
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью NARZO 80 Lite, которая основана на 12-нанометров…
Nothing Phone (3) не получит флагманский процессор …
Недавно компания Nothing объявила, что Nothing Phone (3) станет её первым по-настоящему флагманским смарт…
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor