Honor выпустила складной Magic V5 в Европе

Устройство оснащено 7,95-дюймовым гибким OLED-экраном внутри и 6,43-дюймовым дисплеем снаружи. Оба экрана поддерживают частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость до 5000 нит. В основе лежит процессор Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Основная камера включает три модуля — 50 Мп (широкоугольный сенсор), 50 Мп (ультраширокий) и 64 Мп (телеобъектив). За автономность отвечает аккумулятор на 5820 мАч с поддержкой 66-ваттной быстрой зарядки и 50-ваттной беспроводной зарядки. Характеристики выглядят достаточно впечатляюще, но при этом стоимость смартфона многим показалась слишком уж высокой. Далеко не все могут позволить себе смартфон за 2000 долларов, тем более складной — они всё же уступают обычным по надёжности.