Honor выпустила тизер планшета MagicPad 3

До презентации компании Honor, запланированной на 2 июля, остаётся всё меньше времени, и компания активно подогревает интерес к своим грядущим новинка — например, в сети появляются всё новые тизеры предстоящих гаджетов с некоторыми деталями и характеристиками. Некоторое время назад компания уже опубликовала изображения Honor MagicPad 3 — премиального планшета с диагональю 13,3 дюйма. А теперь в официальном аккаунте бренда был опубликован и видеотизер. В ролике подтверждаются основные характеристики устройства, о которых уже было известно. Среди них — 13,3-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 3.2K и частотой обновления 165 Гц. Также акцент сделан на поддержке стилуса, что немаловажно. Планшет работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 и оснащён батареей ёмкостью 12450 мАч.

Четыре года назад Honor заключила партнёрство с IMAX, и теперь MagicPad 3 получает сертификацию IMAX Enhanced, логотип которой заметен в видео. Также подтверждается, что будет доступна клавиатура-чехол, а сам планшет выйдет в трёх цветах и предложит широкий набор ИИ-функций. Помимо MagicPad 3, компания представит и новый флагманский складной смартфон — Honor Magic V5, который, по слухам, претендует на звание самого тонкого складного устройства в форм-факторе книжки. Также ожидается премьера лёгкого ноутбука Honor MagicBook Art 14 2025 и, возможно, ещё нескольких сюрпризов. Компания явно планирует поразить пользователей интересными решениями флагманского уровня.
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