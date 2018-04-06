Хромбук Google Atlas получит 4K-дисплей

Компания Google в скором времени выпустит продвинутый хромбук под кодовым названием Atlas. Упоминания об устройстве были найдены в коде файла boards.yaml из Chromium OS. Сообщается, что аппарат получит дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840:2160 пикселей) и не получит слота для карт памяти micro SD. Отметим, что ранее никто не выпускал хромбук с таким разрешением. «Рекорд» принадлежит Google Pixelbook с 12,3-дюймовым дисплеем 2400:1600 пикселей. Других подробностей о хромбуке не сообщается, но очевидно, что он получит мощное железо.