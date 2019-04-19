Хромбук HP Chromebook 15 получил процессор Intel Core i5

2019-04-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - HP Chromebook 15 ; [116]
Компания HP пополнила ассортимент хромбуков моделью Chromebook 15, который может похвастаться стильным дизайном с довольно узкими рамками и тонким корпусом. Новинку оснастили процессором Intel Core i5 восьмого поколения (модель CPU пока не уточняется), 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, 4 ГБ оперативной памяти, накопителем до 128 ГБ, полноразмерной клавиатурой, интерфейсами USB 3.0, USB-C (два) и слотом для карт microSD. Базовая вариант будет стоить 450 долларов. Дата начала продаж будет объявлена позже.


Комментарии:
Флагманский смартфон Meizu 16s показали ...
Флагманский смартфон Meizu 16s показали В сети появилось видео с работающим флагманским смартфоном Meizu 16s, который будет представлен 23 апреля...
Предварительный обзор Acer Predator CG43...
Предварительный обзор Acer Predator CG43Иногда на рынок геймерских устройств выходит что-то действительно уникальное, на что просто нельзя не обр...
Ноутбук ASUS FX95DD получил процессор AM...
Ноутбук ASUS FX95DD получил процессор AMСетевые источники сообщили о скором выходе ноутбука ASUS FX95DD, ориентировочная цена которого составляет...
Обзор Web-Tycoon. Строим виртуальные сай...
Обзор Web-Tycoon. Строим виртуальные сайДовольно редко на просторах интернета можно найти интересные мобильные игры, которые действительно увлека...
Новый трейлер Mortal Kombat 11 с Шао Кан...
Новый трейлер Mortal Kombat 11 с Шао КанMortal Kombat 11 выходит уже в следующий вторник, 23 апреля, на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Sw...
Сладкие сны с новой умной подушкой от Xi...
Сладкие сны с новой умной подушкой от XiУмная подушка для сна PMA Graphene изготовлена из материала с эффектом памяти и хлопковым чехлом. Внутри ...
Второй трейлер фильма «Хоббс и Шоу», спи...
Второй трейлер фильма «Хоббс и Шоу», спиХоббс и Шоу, персонажи последних частей «Форсажа». Их играют по-настоящему суровые мужики — Дуэйн Джонсон...
Компания Honeywell выходит в профессиона...
Компания Honeywell выходит в профессионаКомпания Honeywell объявила о своем вступлении в профессиональную аудиоиндустрию с рядом динамиков - Hone...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор LINZA 4G. Видеорегистратор с голосовым помощником и облачным сервисомОбзор LINZA 4G. Видеорегистратор с голосовым помощником и облачным сервисом
Обзор Seagate Backup Plus Slim (STHN2000401). Внешний диск для хранения контента и резервного копированияОбзор Seagate Backup Plus Slim (STHN2000401). Внешний диск для хранения контента и резервного копирования
Обзор SteelSeries Rival 650 Wireless. Лучшая беспроводная мышка для игрОбзор SteelSeries Rival 650 Wireless. Лучшая беспроводная мышка для игр
Обзор корпуса Thermaltake Commander C34 TG ARGB (CA-1N5-00M1WN-00)Обзор корпуса Thermaltake Commander C34 TG ARGB (CA-1N5-00M1WN-00)
Обзор Jabra Engage 50 Stereo. Профессиональные наушники для контакт-центровОбзор Jabra Engage 50 Stereo. Профессиональные наушники для контакт-центров
Предварительный обзор Acer Predator CG43...
Предварительный обзор Acer Predator CG43Иногда на рынок геймерских устройств выходит что-то действительно уникальное, на что просто нельзя не обр...
Обзор Web-Tycoon. Строим виртуальные сай...
Обзор Web-Tycoon. Строим виртуальные сайДовольно редко на просторах интернета можно найти интересные мобильные игры, которые действительно увлека...
Предварительный обзор OPPO Reno 10X. Сма...
Предварительный обзор OPPO Reno 10X. СмаДлительное время пользователи весьма пренебрежительно относились к смартфонам китайских компаний считая, ...
Обзор Clean Road. Чистим снег...
Обзор Clean Road. Чистим снегПрактически каждая вторая мобильная игра является копией чего-то более успешного. Так происходит по вполн...
Предварительный обзор Huawei MateBook X ...
Предварительный обзор Huawei MateBook X Современные пользователи почему-то считают, что из достойных ноутбуков для работы есть только MacBook. Од...
Обзор Sudden Strike 4 - The Pacific War....
Обзор Sudden Strike 4 - The Pacific War.Если вы ярый поклонник Sudden Strike 4 и уже наиграли сотню часов в кампанию, то самое время посмотреть н...
Samsung представила обновленную линейку ...
Samsung представила обновленную линейку На днях стало известно, что Samsung Electronics закрыла свою бюджетную линейку Galaxy J. Но фанатам брэнд...
Предварительный обзор Philips 329P9H. Мо...
Предварительный обзор Philips 329P9H. МоВ последнее время появилось очень много разнообразных игровых мониторов, которые создаются исключительно ...
Обзор Tropico 6. Пришло время стать прав...
Обзор Tropico 6. Пришло время стать правФанаты достаточно долго ждали релиз Tropico 6 и надеялись, что игра подарит новые впечатления и возможнос...
Фотофорум 2019. Как это было? ...
Фотофорум 2019. Как это было? С 11-13 апреля в Москве прошел Фотофорум 2019. Это одно из ключевых мероприятий фотоиндустрии, где в одно...
Hisense представила «Новый YotaPhone» и ...
Hisense представила «Новый YotaPhone» и На днях компания Hisense, известная в нашей стране, в основном, как производитель телевизоров и кондицион...
Обзор LEATHERMAN TREAD LT BLACK 832432. ...
Обзор LEATHERMAN TREAD LT BLACK 832432. Современные технологии развиваются невероятными темпами и порой в магазинах можно найти множество уникаль...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor