Хромбук HP Chromebook 15 получил процессор Intel Core i5

Компания HP пополнила ассортимент хромбуков моделью Chromebook 15, который может похвастаться стильным дизайном с довольно узкими рамками и тонким корпусом. Новинку оснастили процессором Intel Core i5 восьмого поколения (модель CPU пока не уточняется), 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, 4 ГБ оперативной памяти, накопителем до 128 ГБ, полноразмерной клавиатурой, интерфейсами USB 3.0, USB-C (два) и слотом для карт microSD. Базовая вариант будет стоить 450 долларов. Дата начала продаж будет объявлена позже.