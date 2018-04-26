Хромбук Kahlee получит гибридный процессор AMD Ryzen

2018-04-26, Автор - Владимир Байзаров; [79]
Примерно год назад в сети появилась информация о хромбуке, фигурирующем под кодовым названием Kahlee. Утверждалось, что аппарат будет построен на основе гибридного процессора AMD поколения Stoney Ridge. Сегодня сетевые источники сообщили о том, что Kahlee получит более современный APU семейства Ryzen. Очевидно, что этот хромбук будет превосходит в плане производительности своих конкурентов, которые сейчас оснащаются ARM-платформами, либо бюджетными процессорами Intel Celeron или Pentium. Дата анонса и цена хромбука пока не сообщаются.


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