Хромбук Kahlee получит гибридный процессор AMD Ryzen

Примерно год назад в сети появилась информация о хромбуке, фигурирующем под кодовым названием Kahlee. Утверждалось, что аппарат будет построен на основе гибридного процессора AMD поколения Stoney Ridge. Сегодня сетевые источники сообщили о том, что Kahlee получит более современный APU семейства Ryzen. Очевидно, что этот хромбук будет превосходит в плане производительности своих конкурентов, которые сейчас оснащаются ARM-платформами, либо бюджетными процессорами Intel Celeron или Pentium. Дата анонса и цена хромбука пока не сообщаются.