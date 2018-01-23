Хромбук-трансформер Acer Spin 11 получил сенсорный дисплей

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Spin 11, работающей под управлением операционной системы Chrome OS. Специальное крепление крышки позволяет вращать экран можно на 360 градусов, переводя устройство в планшетный режим. Новинку оснастили 11,6-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1366:768 пикселей, процессорами Intel поколения Apollo Lake, в число которых вошел двухъядерный Celeron N3350 с тактовой частотой 1,1–2,4 ГГц, Celeron N3450 (четыре ядра; 1,1–2,2 ГГц) и Pentium N4200 (четыре ядра; 1,1–2,5 ГГц), 4 или 8 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 2x2 MIMO 802.11ac и Bluetooth 4.2, а также по два порта USB 3.1 Type-C и USB 3.0 Type-А. Цена Acer Spin 11 составит 350 долларов.