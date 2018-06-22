Хромбук-трансформер Cheza получит SoC Snapdragon 845 и 2К-экран

Еще в прошлом году в коде Chrome OS было замечено упоминание некого устройства с кодовым обозначением Cheza, которое было основано на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845. Сегодня источники поделились новыми подробностями. Сообщается о дисплее с разрешением 2560:1440 пикселей, разъемами USB-C, USB 3.0 и DisplayPort. Можно предположить, что речь идет о трансформере с присоединяемой клавиатурой. Также эксперты ждут от хромбука поддержку NFC, Bluetooth, Wi-Fi и модем LTE. Скорее всего, официальный анонс устройства состоится ближе к началу учебного года.