IPS-экран лэптопа Chromebook Spin 15 получил размер в 15,6 дюйма

Компания Acer анонсировала 15,6-дюймовый лэптоп Chromebook Spin 15 с разрешением дисплея 1920 на 1080 пикселей. За производительность устройства отвечает 4-ядерный Intel Pentium N4200, 4 ГБ оперативная память и внутренний eMMC-носитель 32 ГБ. Экранная крышка у аппарата поворачивается на 360 градусов. На одной зарядке ноутбук Chromebook Spin 15 сможет проработать около 13 часов. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, два симметричных порта USB-C, два обычных порта USB-3, а также слот для карт microSD. Продажи новинки ожидаются в начале лета. Стоимость хромбука составит около 449 евро.