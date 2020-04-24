Huawei AI Speaker 2 стоит всего 55 долларов

Буквально недавно мы говорили о том, что умные колонки с довольно низким качеством звука продаются за какие-то невменяемые деньги только потому, что там есть несколько весьма простых умных функций и поддержка голосового управления. Теперь компания Huawei, которая всегда радовала нас качественными и недорогими гаджетами, решила отправить в продажу свою новую умную колонку Huawei AI Speaker 2, которая стоит всего 55 долларов. Конечно, не стоит ожидать от устройства с такой стоимостью чего-то невероятного в плане качества звучания, но если вы очень давно хотели себе умную колонку, то это лучшее решение. Ничего дешевле купить не выйдет, да и зачем, если это и так довольно доступное устройство. Стоит попробовать фанатам технологий.