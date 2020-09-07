Huawei EMUI 11 выйдет в сентябре

Компания Huawei в последнее время достаточно плохо переживает удары со стороны правительства США, так как производитель больше не может в стандартном режиме присылать обновления на свои смартфоны и выпускать патчи безопасности, что негативно сказывается на продажах. Однако производитель все же решил сообщить, что в обозримом будущем, уже в сентябре этого года, компания выпустит в свет свою прошивку Huawei EMUI 11, которая будет основана на операционной системе Android 11. Вероятно, производитель нашел способ доставлять обновление для пользователей, но пока что не совсем понятно, как именно это будет происходить на деле. Ожидаем информации по этому поводу в ближайшем будущем и тогда можно будет говорить более предметно.