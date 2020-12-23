Huawei Enjoy 20 SE получил АКБ на 5000 мАч

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Enjoy 20 SE, который появится в продаже 15 января по цене в 200 долларов за версию с 4/128 ГБ памяти. Новинку оснастили 6,67-дюймовым экраном с разрешением 1080:2400 пикселей и соотношением сторон 20:9, врезанной в дисплей фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, платформой MediaTek Dimensity 700 5G, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт и боковым сканером отпечатков пальцев. Старшая версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 230 долларов.