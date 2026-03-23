HUAWEI Enjoy 90 Plus оценен в 215 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Enjoy 90 Plus, одной из особенностей которой стал аккумулятор ёмкостью 6620 мАч. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1604:720 точек, фирменной 7-нанометровой платформой Kirin 8000, предустановленной операционной системой HarmonyOS 6.0, 50-Мп тыльной камерой, 8-Мп фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 6620 мАч, поддержкой 40-Вт быстрой проводной зарядки, модулем NFC, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64 и корпусом массой 212 граммов. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 215 и 260 долларов за конфигурации с 128 и 256 ГБ встроенной памяти соответственно.