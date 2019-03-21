Huawei Enjoy 9S слили в сеть

На просторах интернета появилась информация о смартфоне Huawei Enjoy 9S, который компания вроде как в ближайшее время планирует показать миру. Странно, что инсайдеры смогли получить не только качественные скриншоты устройства, но и все параметры нового продукта. Скорее всего, компания будет позиционировать устройство как смартфон для молодого поколения, которое хочет дизайн стильный, мощное железо и какие-то дополнительные бонусы вроде качественной камеры. Стоимость Huawei Enjoy 9S пока что никто не называет, но можно быть уверенным, что это гаджет среднего класса и приобрести его можно будет за вполне адекватные деньги. Будем ждать релиза и потом можно будет поговорить о возможностях устройства и конкуренции с другими моделями.