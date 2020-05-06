Huawei FreeBuds 3i с шумоподавлением

Некоторое время назад пользователи удивлялись тому, что компания Apple в свои довольно компактные наушники беспроводного типа смогла внедрить технологию активного подавления шума, которая до этого была реализована только в нескольких полноразмерных моделях. Теперь на рынок вышли наушники Huawei FreeBuds 3i, которые тоже оборудованы данной технологией и она позволяет компании действительно давать пользователю максимальный уровень комфорта во время работы и прослушивания музыки. Вопрос только в стоимости наушников для нашего рынка, ведь подобного рода технологии требуют приличных затрат при производстве. Ждем информацию о том, сколько новые наушники будут стоить на территории России, а потом все расскажем.