Huawei FreeBuds Studio готовы к релизу

Беспроводные наушники еще несколько лет назад казались чем-то невероятным, ведь пользователи достаточно активно отказывались от подобных продуктов в пользу проводного решения. Теперь ситуация изменилась — проводные наушники постепенно уходят на покой, их место занимают полноценные беспроводные решения. Собственно, модель Huawei FreeBuds Studio, которая в ближайшем будущем отправится в продажу, предоставляет пользователю полноразмерные амбушюры, большие излучатели, высокое качество звучания и прочие мелкие бонусы. Это действительно крутой продукт, который стоит своих денег на сто процентов, вот только когда именно наушники попадут в Россию пока что никто не знает. Собственно, и полноценного релиза пока что не произошло.

Комментарии и отзывы Huawei FreeBuds Studio
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