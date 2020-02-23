Huawei Mate 10 Pro получит Android 10 с EMUI 10

Компания Huawei готовится выпустит операционную систему Android 10 для смартфона Huawei Mate 10 Pro на глобальном рынке.

Немецкая техподдержка компаний Huawei опубликовали информацию у себя на страничке в социальной сети Twitter.

Согласно посту в Twitter, обновление компания выпустит в марте месяце 2020 года. С обновлением Android 10, смартфон получит актуальный патч безопасности и фирменную оболочку EMIU 10 со всеми особенностями оболочки. Также разработчики компании улучшат производительность, технологию GPU Turbo и добавят новую файловую систему EROFS.