Huawei Mate 20 Pro и Mate 20 X получили стабильную прошивку EMUI 9.1

2019-04-22, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei Mate 20 Pro; [127]
Пользователи смартфонов Huawei Mate 20 Pro и Mate 20 X начали получать стабильное обновление прошивки EMUI 9.1, хотя с начала бета-тестирования прошла всего неделя. Впрочем, это пока касается только китайских версий. Прошивка 9.1.0.116 весом 4,56 ГБ привносит множество улучшений, вроде переработанного интерфейса в EMUI 9.1, новой файловой системы EROFS, технологии GPU Turbo 3.0, умных клипов с автоматическим подбором спецэффектов и поддержки Huawei Share OneHop для быстрой передачи данных между гаджетами, а также исправляет различные ошибки.


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