Huawei Mate 20 Pro не смог превзойти P20 Pro в рейтинге DxOMark

Эксперты из DxOMark опубликовали результаты теста камеры Huawei Mate 20 Pro, который был представлен еще в октябре прошлого года и считается главным камерофоном на рынке. Аппарат набрал 109 баллов, столько же у Huawei P20 Pro. За качество фотографий оба смартфона получили 114 баллов, а вот за съемку видео Mate 20 Pro получил на один балл меньше.

По мнению DxOMark, новинка оказалась лучше в экспозиции, цветопередаче и работе автофокуса, но сильно уступила P20 Pro при съемке портретов. В тесте видео ситуация схожая – единственное, эксперты снизили баллы за больший уровень шума и стабилизацию. Главные плюсы в Mate 20 Pro в фоторежиме: малый уровень шума при слабом освещении, отличная экспозиция и широкий динамический диапазон, правильный баланс белого и естественная цветопередача, быстрый и точный автофокус, а также зум.